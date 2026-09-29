ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿವೆ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು: ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಕಾಂಡದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ!
Nvidia Open Agent Safety Platform: AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 2:26 PM IST
Nvidia Open Agent Safety Platform: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿಪ್ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ Open Agent Safety Platform ಎಂಬ ಹೊಸ ಓಪನ್ - ಸೋರ್ಸ್ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅವು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ AI ಕಂಪನಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಇಡೀ ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ - ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Hugging Face ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕರಣವೇ ಕಾರಣ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಪನ್ಎಐನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸಮೂಹವೊಂದು (swarm) ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ AI ಕಂಪನಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ OpenAI ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. Anthropic ಮತ್ತು Meta ಕೂಡ ತಮ್ಮ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರವೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಂದಿದೆ. "ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಈ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ AI ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೊಯ್ಟಾನೊ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
OpenShell ಮತ್ತು Sentry ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಈ ಭದ್ರತಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು OpenShell. ಇದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ "ಏಜೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ Arm ಮತ್ತು Intel ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಎರಡನೆಯದು Sentry ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಲೇಯರ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಿ AI ಏಜೆಂಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಜೆಂಟ್ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. "ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಏಜೆಂಟ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಬೊಯ್ಟಾನೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ OpenShell ಏಜೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ Sentry ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಏನಂದರು?: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರ್ಲೆನ್ಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇದನ್ನು "ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾಡೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಐಡಿಯಾಗಳು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸವಾಲುಗಳೂ ಇವೆ. "ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ನಿಜವಾದ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ Microsoft, Perplexity, Accenture ಮತ್ತು JPMorgan Chase ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ದಿನ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ತನ್ನ ಷೇರು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 150 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಟ್ಟು 235 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳಿವೆ. Anthropic ಮತ್ತು OpenAI ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದರೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ CEO ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಂಪನಿಗಳೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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