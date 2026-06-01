ಪರ್ಸನಲ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್​!: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿವೆ ವಿಂಡೋಸ್​ ಲ್ಯಾಪ್​ಗಳು!!

Nvidia PC: AI ಚಿಪ್‌ಮೇಕರ್ ಆಗಿರುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ತನ್ನ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲ ವಿಂಡೋಸ್ PC ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪರ್ಸನಲ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : June 1, 2026 at 2:12 PM IST

Nvidia PC: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂಟೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಚಿಪ್' ಪ್ರಮುಖ ಪಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೈವಾನ್ ಮೂಲದ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಇಂಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ ARM-ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮವು ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. RTX ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಿಸಿ ತಯಾರಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಫೇಸ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅನಾವರಣ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎನ್​ವಿಡಿಯಾ ಪಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಎನ್​ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ತಾನು ರಚಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅದರ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

