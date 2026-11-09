ಐಟಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ! 'ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಚೀನಾ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಜತೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ!
Nvidia CEO Investigation: ಎಐ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅಲೈಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 7:50 AM IST
Nvidia CEO Investigation: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ವಿದೇಶಿ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಜಾಲದ ಸಂಚಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾನುವಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚೀನಾದ ಬೇಹುಗಾರ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ತಾವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎದುರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಚೀನಾ ಹೂಡಿದ್ದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹುವಾಂಗ್ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಡೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಚೀನಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ?:'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದವು. ಚೀನಾದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಖರೀದಿದಾರಳಾಗಿರುವ ಅಲೈಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಎಂಬಾಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲೈಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' (Megaspeed) ಎಂಬ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ (Data Center) ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವೇನು?: ಪ್ರಕರಣ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊರಗಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಿಇಒ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಈ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?: ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು $4.8 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಮೌಲ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಪ್ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಈಗ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಹಗರಣವು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಕಮಿಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಅಂತಾ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಪುತ್ರಿ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ (Madison Huang) ಅವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಚಿಯೋಕ್ಸ್ (COEX) ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಎಐ ಡೇ ಸಿಯೋಲ್ 2026' (Nvidia AI Day Seoul 2026) ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವರು ಭಾನುವಾರವೇ ಸಿಯೋಲ್ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋನ್ಹಾಪ್ (Yonhap) ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದರೂ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಸಿಇಒ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಿಇಒ ಜನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ (CNBC) ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಒಬ್ಬ ಸಿಇಒ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜನ್ಸನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೆ ಯುಎಸ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
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