ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ?
Nvidia CEO Huang Resigns: ಚೀನಾ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 7:03 AM IST
Nvidia CEO Jensen Huang Resigns: ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಗಳ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ (CFO) ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ (Colette Kress) ಅವರನ್ನು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ನೂತನ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ (Interim CEO) ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಷೇರುಗಳು ಗುರುವಾರದ ಪ್ರೀಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು ವಿವಾದಗಳು: ಚೀನಾದ ಶಂಕಿತ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲಾದ ನಂತರ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೇ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುವಾಂಗ್ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' (The New York Times) ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (Board) ಹುವಾಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಪನಿ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' (Megaspeed) ನ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ (Alice Huang - ಹುವಾಂಗ್ ಲೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಜೊತೆ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸರ್ನೇಮ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲ. ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ (ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ) ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಎಫ್ಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ತಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ರಹಸ್ಯ: ಈ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ (Megaspeed International) ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು (U.S. export control laws) ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಟ್ಯಾನ್ ಯೋಂಗ್ ಪಾಂಗ್ (ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 'ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ' (BIS) ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್, ತನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವೂ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 90 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವು 2024 ರಲ್ಲಿ 294 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಈ ಕಂಪನಿ ಎದುರಿಸಿತ್ತು.
"ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎಐ ಚಿಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ H200 ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಯುಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.
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