ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ, ಎರಡೆರಡು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಯಲು!: ಹುವಾಂಗ್ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯೇ?
Jensen Huang Two Extramarital Affairs: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಎರಡು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 11:00 AM IST
Jensen Huang Two Extramarital Affairs: ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಿಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಎರಡು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
'ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' (The Wall Street Journal) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 63 ವರ್ಷದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ಗುರುವಾರವೇ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೊವೆಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ: 'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' (The New York Times) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ (Vice President of Healthcare) ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೊವೆಲ್ (Kimberly Powell) ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 48 ವರ್ಷದ ಪೊವೆಲ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೊವೆಲ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
- 2008 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸೇರಿದ್ದ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೊವೆಲ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ) ಕಂಪನಿಯ ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧೀನ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ (Code of Conduct) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಚೀನಾ ಗುಪ್ತಚರ ನಂಟಿನ ಶಂಕಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಡೇಟಾ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' (Megaspeed) ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ (Alice Huang) ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.
- ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಚೀನಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟ್ (Alleged Chinese intelligence asset) ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಿದೆ.
- ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ: ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಂತೆ, ಖ್ಯಾತ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ವಾಚ್ಟೆಲ್, ಲಿಪ್ಟನ್, ರೋಸೆನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ಜ್' (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) ಈ ತನಿಖೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ. 1993 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಚಿಪ್ ದೈತ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಈಗ ಚೀನಾ ಗುಪ್ತಚರ ನಂಟಿನ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ: ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿಯು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ಷೇರುಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೇಕಡಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆನ್ಸೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯು ಇಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (after-hours trading) ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 159 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 280 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1993 ರಿಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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