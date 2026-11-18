ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಚಲನ: ಟ್ರಂಪ್, ಮಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಪಟ್ಟ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ!
Nvidia Rejects Jensen-Huang Return: ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ರ ಮರುನೇಮಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 9:24 AM IST
Nvidia Rejects Jensen Huang Return: ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಿಪ್ ದಿಗ್ಗಜ 'ಎನ್ವಿಡಿಯಾ' (Nvidia) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಪ್ರಮುಖರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ನಡುವೆಯೂ ಪದಚ್ಯುತ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮರಳಲು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಐ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಕರೆಯ (Earnings Call) ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾರ್ವೆ ಜೋನ್ಸ್ (Harvey Jones), "ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಜೆನ್ಸೆನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಶಾಶ್ವತ ಸಿಇಒ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ (Colette Kress) ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
ಚೀನಾ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಮತ: ಚೀನಾದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ಚೀನಾ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು (Extramarital Affairs) ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಈ ವಿವಾದವು ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭಿನ್ನಮತ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
- ಭಾನುವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ (Scott Bessent) ಅವರು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಹುವಾಂಗ್ "ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ" ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಗೆ "ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
- ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುವಾಂಗ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು" ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಡಳಿ ಬಯಸಿದರೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ (Elon Musk) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಗೂ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಜೆನ್ಸೆನ್' (Stand with Jensen) ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹುವಾಂಗ್ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆ ($116 ಬಿಲಿಯನ್): ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 116 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 2.48 ಡಾಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬದಲು 2.70 ಡಾಲರ್ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಭಾಗ: ಆಗಸ್ಟ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಭಾಗದ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 107.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದ ಪ್ರಸಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 130 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಶೇ. 5.2 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸಿಇಒ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹುವಾಂಗ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್'ನಲ್ಲಿ (Megaspeed International) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಿತ ಸುಧಾರಿತ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸೆಲ್ ಟಿಮ್ ಟೆಟರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್ಗಳು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂರು ಹೌಸ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ - ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಹುವಾಂಗ್ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಈ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯನ್ನು "ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ, ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಪನಿ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ವೇಗ ನೈಜವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ (We’ve got this)" ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಐ ಚಿಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯತ್ತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
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