ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್! 12.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ
Nvidia Hugging Face: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು GitHub of AI ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ Hugging Face ಅನ್ನು 12.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 3:02 PM IST
Nvidia Hugging Face: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ AI ಮಾದರಿ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ (Hugging Face) ಅನ್ನು $12.9 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು AI ಉದ್ಯಮದ "GitHub of AI" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೊದಲು The Information ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ Reuters ಮತ್ತು Bloomberg ವರದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು.
ವರದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Nvidia ಅಥವಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ Hugging Face ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಡೀಲ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಧೀನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ AI ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಬ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಧೀನವು AI ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Nvidia ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 70% ಜಿಗಿತವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 2027ರ ಮೂಲಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ $18 ಬಿಲಿಯನ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಈ ಆಸಕ್ತಿ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ Hugging Face ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಸದಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ $235 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ Salesforce ಮತ್ತು Alphabet ನ Google ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದವು. ಆಗ AI ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮೌಲ್ಯ $4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ Amazon, Intel, AMD, Qualcomm ಮತ್ತು IBM ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.
$12.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಜನವರಿಯ Financial Times ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ತನ್ನದೇ $500 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆಗ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ $7 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ Hugging Face ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಾರ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, Bloomberg ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ Business Insider ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ $13 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದು $12.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದ ವರದಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಆಗಿತ್ತು.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ Hugging Face ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಹೆಡ್ಜ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. The Information ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, Nvidia ನಾಯಕತ್ವವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಓಪನ್-ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ AI ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ಇವೆರಡೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ Nvidia ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮದೇ ಕಸ್ಟಮ್ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
Nvidia ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದೇ ಓಪನ್ Nemotron ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Poolside ಎಂಬ AI ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು $6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿದೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆಗಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
OpenAI ಮಾದರಿ ರೋಗ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಕ್: ಈ ವರದಿಯು Hugging Face ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ. OpenAI ಮಾದರಿಯೊಂದು ರೋಗ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. Hugging Face ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಡೆಲಾಂಗ್ಯೂ ದಾಳಿಯನ್ನು "very weird and unprecedented" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಾಯತ್ತ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಡೀಲ್ ಸ್ಥಿತಿ: Hugging Face ಅನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಡೆಲಾಂಗ್ಯೂ, ಜೂಲಿಯನ್ ಚೌಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ವುಲ್ಫ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತನ್ನದೇ ಪ್ರಬಲ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು AI ಸಮುದಾಯವು ಓಪನ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ, ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಬ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ವಹಿವಾಟಿನ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. Reuters ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯದ ಹೊರಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ - ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನದ್ದೇ ಹವಾ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ