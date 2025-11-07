ETV Bharat / technology

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೂ.65 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಲಾಂಚ್​! ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​?

N First Electric Scooter: ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ನಿಂದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

N FIRST ELECTRIC SCOOTER N FIRST ELECTRIC SCOOTER PRICE N FIRST ELECTRIC SCOOTER FEATURES N FIRST ELECTRIC SCOOTER SPECS
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೂ.65 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Instagaram@Numeros Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Numeros Motors: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್​ ಕ್ರಾಂತಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎನ್-ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎನ್-ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂದಿತು. ಮೊದಲ 1,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೂ. 64,999 ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದೆ.

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ರಫ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ರೋಡ್​ ಪ್ರಜೆನ್ಸ್​ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಡಿಸೈನ್​ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀಲಾಬ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವಾಹನವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್​ ಕ್ಲೀನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್​ ಟಚ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಮೋಟಾರ್, ಸಮತೋಲಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಯುವ, ನಗರ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಂತರವು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಸವಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನ್ಯೂಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ n-First ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ N-First Max, N-First iMax ಮತ್ತು N-First iMax+ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೇಣಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ರೂಪಾಂತರ n-First Max, 2.5kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ n-First iMax ಸಹ ಅದೇ 2.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 91 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಗರ ಸವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮತೋಲಿತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. n-First iMax+ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 3.0kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

IDC ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 109 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಗರ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾಕು. 2.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 3.0kWh ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫುಲ್​ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್​ ರೈಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇತರರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕದಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, IoT-ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್, ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. n-First ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇತರರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕದಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, IoT-ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್, ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. n-First ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಓದಿ: ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

TAGGED:

N FIRST ELECTRIC SCOOTER
N FIRST ELECTRIC SCOOTER PRICE
N FIRST ELECTRIC SCOOTER FEATURES
N FIRST ELECTRIC SCOOTER SPECS
NUMEROS MOTORS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್

"ಸರ್​.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್​ ಕೇರ್​ನ ರಹಸ್ಯವೇನು"? ಹರ್ಲಿನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ

ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಆತಂಕದ ಕಥೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.