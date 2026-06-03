ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ UPI ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ: ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
UPI in Cambodia: NPCI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ KHQR ಮೂಲಕ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ UPI ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 3, 2026 at 8:11 AM IST
UPI in Cambodia: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮದ (NPCI) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗವಾದ NPCI ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NIPL) ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ACLEDA ಬ್ಯಾಂಕ್ Plc ಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ QR ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ KHQR ಮೂಲಕ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಫ್ನೋಮ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ (NBC) ಗವರ್ನರ್ ಡಾ. ಚಿಯಾ ಸೆರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ QR ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ UPI ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು UPI QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಜ-ಸಮಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು NPCI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಶಾಲ ನೆಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾದ ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. NPCI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (MD) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ರಿತೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ UPI ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಪಾವತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ACLEDA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಎಲ್ಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಇನ್ ಚಾನಿ ಅವರು, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪಾವತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಏಕೀಕರಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
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