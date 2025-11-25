ETV Bharat / technology

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ PNR, ಲೈವ್ ರೈಲ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​, ಫುಡ್​ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ!; ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

WhatsApp Railway Status Features: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ PNR ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

RAILWAY WHATSAPP NUMBER FOR PNR LIVE TRAIN STATUS ON WHATSAPP WHATSAPP FOOD ORDER RAILWAY WHATSAPP NUMBER
ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ PNR, ಲೈವ್ ರೈಲ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​, ಫುಡ್​ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ (Photo Credit: IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 8:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

WhatsApp Railway Status Features: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್​ಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ WhatsApp ಮೂಲಕ PNR ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಫುಡ್​ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. IRCTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ PNR ಮತ್ತು ಲೈವ್ ರೈಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಧಿಕೃತ ರೈಲ್ವೇ ಮತ್ತು IRCTC WhatsApp ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು PNR ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ರೈಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲ, OTP ಇಲ್ಲ, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲ..

ವಾಟ್ಸ್​​​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ PNR ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು?: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ PNR ಮತ್ತು ಲೈವ್ ರೈಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ Railofyನ WhatsApp ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ +91-9881193322 ಅನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ WhatsApp ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಚಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ Railofy ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 10-ಅಂಕಿಯ PNR ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

  • ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್​
  • ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ವಿವರಗಳು
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿ
  • ರೈಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಆಗಮನದ ಸಮಯ

ರೈಲೋಫಿ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ನಿಮಗೆ PNR ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ PNR ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಲೈವ್ ರೈಲು ಸ್ಟೇಟಸ್​

  • ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲು ಸ್ಥಳ
  • ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನ
  • ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಳಂಬ
  • ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಹಿತಿ (ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ)

ಫುಡ್​ ಆರ್ಡರ್ ಫೀಚರ್​: ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. IRCTC ಫುಡ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ WhatsApp ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೆನುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

IRCTCಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Zoopನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಾಗಿ +91 7042062070 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ Zoop ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ Zoop ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು 10-ಅಂಕಿಯ PNR ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮುಂಬರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ನಿಮ್ಮ ಆಸನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ: ಈ ಏಕೀಕರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. IRCTCಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿನಂತಿಗಳು, ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್​ ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಓದಿ: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಹೊಸ ಫೀಚರ್: ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

TAGGED:

RAILWAY WHATSAPP NUMBER FOR PNR
LIVE TRAIN STATUS ON WHATSAPP
WHATSAPP FOOD ORDER
RAILWAY WHATSAPP NUMBER
WHATSAPP RAILWAY STATUS FEATURE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.