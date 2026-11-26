ಕರೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೆ: ನಥಿಂಗ್ನ ಹೊಸ AI ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Nothing Ear note AI Earbuds: ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ನಥಿಂಗ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ AI ಆಧಾರಿತ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 26, 2026 at 2:03 PM IST
Nothing Ear note AI Earbuds: ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ನಥಿಂಗ್ (Nothing) ತನ್ನ ಮೊದಲ AI-ಚಾಲಿತ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ 'ನಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ (ನೋಟ್)' (Nothing Ear (note)) ಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಈ AI ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅವರ ವರದಿಯು ಈ ಸಾಧನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು.
ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್: ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ: ಇದು ಚೌಕಾಕಾರದ (Square-shaped) ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'Nothing' ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ವಿಂಡೋಗಳಿದ್ದು (Transparent windows), ಒಳಗಿರುವ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Ear (note) launches December 8. Press a button and it records. Calls through the earbuds. Meetings through the case. Your agent gets the context and gets to work. Docs drafted, emails sent, tasks assigned, before you've hung up. First step toward a hardware context layer for AI.— Carl Pei (@getpeid) November 25, 2026
ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'Talk' ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಟನ್: ಕೇಸ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ "Talk" ಬಟನ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ (Red dot) ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಟೀಸರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ AI ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಬಟನ್ಗಳ ಬಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು LED ಲೈಟ್ಗಳಿವೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ USB-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ಬಡ್ನ ಕಾಂಡದ (Stem) ಮೇಲೆ "ear (note)" ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಇದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್-ಇಯರ್ ಆಡಿಯೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
Have another drink. With Ear (note), you’ll get a brief for important stuff before tomorrow’s 9 am. Ear (note) w/ pre-meeting briefs + next steps 8 December https://t.co/aysng1VcWL— Nothing (@nothing) November 25, 2026
'Nothing Ear (note)' ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಥಿಂಗ್ ಸಿಇಒ ಕಾರ್ಲ್ ಪೇ (Carl Pei) ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್: ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಕರೆಗಳನ್ನು (Calls) ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು (Meetings) ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಕರೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ AI ಏಜೆಂಟ್: ಕಾರ್ಲ್ ಪೇ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, AI-ಚಾಲಿತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು "AI ಏಜೆಂಟ್"ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು AI ಗಾಗಿ "ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್" (Hardware context layer) ರಚಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಕಿಸ್ ಇವಾಂಜೆಲಿಡಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಂಶ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಈ AI-ಚಾಲಿತ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಆಪ್ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗಳು (Summaries) ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ (Transcripts) ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಥಿಂಗ್ನ AI ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು (User privacy) ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ನಥಿಂಗ್ನ ಈ ಮೊದಲ AI ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ತನ್ನ 'Nothing (Ear 3a)' ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ AI ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.
ಕೇವಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು 'ನಥಿಂಗ್' ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ಸಹಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಟನ್ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ AI ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಡಿಯೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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