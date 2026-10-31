ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಧಮಾಕಾ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ!
Nothing Product Roadmap 2027: ನಥಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2027ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋ-ಕ್ರೀಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 10:35 AM IST
Nothing Product Roadmap 2027: ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ನಥಿಂಗ್’ (Nothing) ಮುಂಬರುವ 2027ರ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಕಿಸ್ ಇವಾಂಜೆಲಿಡಿಸ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮುಂಬರುವ 2027ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4a), ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4a) ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ ಆದ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b). ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ (RAM) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ (Flagship) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಥಿಂಗ್ನ ಉಪ-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'ಸಿಎಮ್ಎಫ್' (CMF) ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರದೆ ಕೇವಲ ಆಡಿಯೋ ಸಾಧನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
Excited for next year - we will double down with more than twice the number of smartphone launches. And even more excited to give our community members a sneak peek and get their thoughts and feedback early on. It's great that we have started this new Co-creation Program. Which city next?— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) October 30, 2026
2027ರಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಲಾಂಚ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನಥಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ 2027ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ನಿಖರವಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 'ನಥಿಂಗ್ ಕೋ-ಕ್ರೀಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' (Nothing Co-Creation Program) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b) ಹವಾ: ನಥಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 7ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಸೀರಿಸ್ ಆದ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣವಾದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (Flipkart) ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ 29,999 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 6GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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