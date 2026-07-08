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ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್​! ನಥಿಂಗ್​ ಶಾಪ್​ ಮುಂದೇ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು!

Nothing New RCB Edition: 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b' ಮತ್ತು 'ಫೋನ್ 4b RCB' ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: X/Nothing)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 8:13 AM IST

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Updated : July 8, 2026 at 9:28 AM IST

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Nothing New RCB Edition: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ 'b' ಸೀರಿಸ್​ನ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸತತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b RCB ಆವೃತ್ತಿ'ಯನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಆಕರ್ಷಕ ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ RCB ಲಯನ್​ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು 'ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. RCB ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸೀಮಿತ ಡ್ರಾಪ್ ಈವೆಂಟ್' ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b' ಮಾದರಿಯು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿವೆ..

  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ₹34,999
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ₹38,999

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ 7.5% ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈಟ್​ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b' ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಜುಲೈ 14 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ರಿಟೇಲ್​ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.77-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​-HD+ (1,080 x 2,344 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 1,000Hz ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​, 480Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್, 2,000 ನಿಟ್ಸ್​ವರೆಗಿನ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್​ ಮತ್ತು AGC DT-Star 2 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು 4nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು Adreno 810 GPU, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ NPU, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ AI ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ISP ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಫೋನ್ 8GB LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ UFS 2.2 ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (thermal management) ಇದು 4,400 ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಮಿಮೀ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಶನ್​ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ 'ವೇಪರ್​ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4b) ನ ಹಿಂಭಾಗವು 45 ಮಿನಿ-LED ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಗ್ಲಿಫ್ ಟೈಮರ್, ಅಗತ್ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಲೈವ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​, ಗ್ಲಿಫ್ ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಫ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ ಟು ಗ್ಲಿಫ್, ಫ್ಲಿಪ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್, NFC ಇಂಡಿಕೇಟರ್​, ಬೆಡ್‌ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಟೈಮರ್‌ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇನ್​ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 1/2.76-ಇಂಚಿನ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, 74.2-ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಲ್ಡ್​ ಆಫ್​ ವ್ಯೂ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (EIS) ಮತ್ತು ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 1/4-ಇಂಚಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 119.5-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.4) ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 1/3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 81.8-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30 fps ನಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 33W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 7.5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸುಮಾರು 80 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

IP ರೇಟಿಂಗ್: ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP64 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ 4.1 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಓಎಸ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಫೋನ್ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗಾಗಿ GPS, GLONASS, BDS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು QZSS ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೆನ್ಸಾರ್​: ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಇ-ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: ಫೋನ್ 164.4 x 78.2 x 8.6mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 210 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

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Last Updated : July 8, 2026 at 9:28 AM IST

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NOTHING PHONE 4B FEATURES
NOTHING RCB EDITION FEATURES
NOTHING NEW RCB EDITION

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