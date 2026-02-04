ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ?; ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಗಳಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇಕೆ?
Nothing Phone 4a Launch Date: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸೀರಿಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : February 4, 2026 at 2:08 PM IST
Nothing Phone 4a Launch Date: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಮತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸೋರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
Nothing 4a & 4a Pro set to launch globally by early March— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 3, 2026
Tentative date : March 5th
Highlight:
- Upgraded storage (UFS3.1)
- New Design
- Marginal battery bump
- Snapdragon chipset
- Higher price
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಮತ್ತು 4a ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?: ಎಕ್ಸ್- ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸೀರಿಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 5ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಕ್ಕು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನಥಿಂಗ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಗಳಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇಕೆ?: 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು, ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಸಾಮೂಹಿಕ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸರಣಿ ಯಾವ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹೊಂದಿದೆ?: ಸೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಮತ್ತು 4a ಪ್ರೊ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಲೆ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಸರಣಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣ: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಮತ್ತು ಫೋನ್ 3a ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಬೆಲೆ ₹22,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ₹27,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 6.7-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸರಣಿಯು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಯಾವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ?: ನೀವು ನಥಿಂಗ್ನಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ ಬಯಸಿದರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸರಣಿಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಫೋನ್ಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
