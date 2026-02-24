ETV Bharat / technology

ನಥಿಂಗ್ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ! ಡಿಸೈನ್​ ಲೀಕ್​, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲುಕ್​?

Nothing Phone 4a Launch: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸೀರಿಸ್​ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಲಿದೆ.

ನಥಿಂಗ್ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ! (Image Credit: Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 24, 2026 at 1:28 PM IST

Nothing Phone 4a India Launch: ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ನಥಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್ 5) ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಮತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ನ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೇಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್​?​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಸೀರಿಸ್​ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾರಿಜಂಟಲ್​ ಪಿಲ್-ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನ ಹೊರಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಫಲಕದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಘಟಕಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೈಡ್ ಬಟನ್: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಹೊಸ ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ LED ಲೈಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಫೋನ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟನ್ ಸಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಡಿಸೈನ್​: ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಡಿಸೈನ್​. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ರಿಯರ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್‌ನೊಳಗೆ ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಲೈಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಿನಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು 2.71GHz ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು: ಈ ಫೋನ್ 5,400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4a ಸೀರಿಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

