ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ನಥಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಗ್ಗೆ: ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Published : October 30, 2025 at 1:30 PM IST
Nothing Phone 3a Lite Launched: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3' ಸೀರಿಸ್ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಫೋನ್ 3', 'ಫೋನ್ 3a' ಮತ್ತು 'ಫೋನ್ 3a ಪ್ರೊ' ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 120Hz ವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ದೊಂದಿಗೆ 6.77-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ (1,080x2,392 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 3,000 nits ಪೀಕ್ HDR ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 387ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 1,000Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್, 2,160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. 8GB RAM, 256GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 33W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. 1/1.57-ಇಂಚಿನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ (f/1.88), ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (EIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮೆರಿ ಶೂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 119.5-ಡಿಗ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (f/2.2) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.45) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್' ಫೋನ್ 30fpsನಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, 60fps ವರೆಗೆ 1080p ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು 120fps ನಲ್ಲಿ 1080p ಸ್ಲೋ-ಮೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು TrueLens ಎಂಜಿನ್ 4.0 ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ 3.5 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಫೋನ್ Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, GPS, GLONASS, BDS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, OZSS ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ತೂಕ: 164x78x8.3mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 199 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: 8GB RAM + 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು EUR 249 (ಸುಮಾರು ರೂ. 25,600) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾದರಿ UKಯಲ್ಲಿ GBP 249 (ಸುಮಾರು ರೂ. 29,000) ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ EUR 279 (ಸುಮಾರು ರೂ. 28,700). ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಬೆಲೆ GBP 279 (ಸುಮಾರು ರೂ. 32,500).
ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: 128GB ಆವೃತ್ತಿಯು ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ. 256GB ರೂಪಾಂತರ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
