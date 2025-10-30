ETV Bharat / technology

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಥಿಂಗ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲಗ್ಗೆ: ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Nothing Phone 3a Lite Launched: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಹೊಸ ನಥಿಂಗ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ನಥಿಂಗ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit- Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 1:30 PM IST

Nothing Phone 3a Lite Launched: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3' ಸೀರಿಸ್​ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಫೋನ್ 3', 'ಫೋನ್ 3a' ಮತ್ತು 'ಫೋನ್ 3a ಪ್ರೊ' ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಥಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ.

ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: 120Hz ವರೆಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ದೊಂದಿಗೆ 6.77-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD+ (1,080x2,392 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 3,000 nits ಪೀಕ್​ HDR ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 387ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 1,000Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್​, 2,160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 4nm ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. 8GB RAM, 256GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ರಿಯರ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 33W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಟ್ರಿಪಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. 1/1.57-ಇಂಚಿನ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ (f/1.88), ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (EIS) ಹೊಂದಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮೆರಿ ಶೂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 119.5-ಡಿಗ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಡ್​ ಆಫ್​ ವ್ಯೂನ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (f/2.2) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಫ್ರಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.45) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಟೌಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್' ಫೋನ್ 30fpsನಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, 60fps ವರೆಗೆ 1080p ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು 120fps ನಲ್ಲಿ 1080p ಸ್ಲೋ-ಮೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು TrueLens ಎಂಜಿನ್ 4.0 ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜರ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15-ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ 3.5 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಈ ಫೋನ್ Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, GPS, GLONASS, BDS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, OZSS ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್​, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಲೈಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್​, ತೂಕ: 164x78x8.3mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 199 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: 8GB RAM + 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಜೊತೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು EUR 249 (ಸುಮಾರು ರೂ. 25,600) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾದರಿ UKಯಲ್ಲಿ GBP 249 (ಸುಮಾರು ರೂ. 29,000) ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ EUR 279 (ಸುಮಾರು ರೂ. 28,700). ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್​ ಬೆಲೆ GBP 279 (ಸುಮಾರು ರೂ. 32,500).

ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳು​: ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು​.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: 128GB ಆವೃತ್ತಿಯು ನಥಿಂಗ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ. 256GB ರೂಪಾಂತರ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಪ್ಪೋದಿಂದ ಹೊಸ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ ಲಗ್ಗೆ!; ತೂಫಾನ್​ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಂತೆ!!

