ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಪ್ಶನ್?
Nothing Phone 3a Lite Launched: ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : November 28, 2025 at 12:11 PM IST
Nothing Phone 3a Lite Launched: ನಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು "ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3" ಸೀರಿಸ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ "ಫೋನ್ 3", "ಫೋನ್ 3a", "ಫೋನ್ 3a ಪ್ರೊ" ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಅಗ್ಗದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಾಲಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಅದು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ (1,080 x 2,392 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 3000 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ (HDR) ಮತ್ತು 387 PPI ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 2,160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ: "ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್" 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 33W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS, EIS ಮತ್ತು 119.5-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್-ಆಫ್-ವ್ಯೂ (FoV) ಹೊಂದಿರುವ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 50 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 16-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ XDR ಫೋಟೋಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್, ಆಟೋ ಟೋನ್, ನೈಟ್ ಮೋಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 4K 30fps ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, 1080p 120fps ಸ್ಲೋ-ಮೋಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ (ನ್ಯಾನೋ + ನ್ಯಾನೋ) ಬೆಂಬಲಿತ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ ಓಎಸ್ 3.5 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ SMR ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, GPS, GLONASS, BDS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, QZSS ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: 3a ಲೈಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಂಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: ಇದು 164x78×8.3mm ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ 199 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.
8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 20,999.
8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ: ರೂ. 22,999
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈಟ್.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಮಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೋಮಾ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ!