ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಬರ್ತಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 3a ಲೈಟ್! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Nothing Phone 3a Lite: ಇದು ನಥಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 17, 2025 at 6:10 PM IST
Nothing Phone 3a Lite India Launch: ನಥಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಫೋನ್ (3a) ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಥಿಂಗ್ನ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಈ ಫೋನ್ 2TB ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ FHD+ 120Hz ಸೂಪರ್ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ನಂತೆಯೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆ CMF ಫೋನ್ 2 Pro ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿತ್ತು. ಈ ಫೋನ್ 33W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ 8GB RAM ಮತ್ತು 8GB ವರೆಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ RAMಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ OS 3.5 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ OS 4.0 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಥಿಂಗ್ನ ಈ ಫೋನ್ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮೂರು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
