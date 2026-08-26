ETV Bharat / technology

80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಥಿಂಗ್​ OS 5.0 ಬೀಟಾ ಶುರು: ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?

Nothing OS 5.0: Nothing OS 5.0 ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಇಂದಿನಿಂದ Phone (3)ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಫೀಚರ್, ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು AI ಟೂಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

NOTHING OS UPDATE NOTHING PHONE 3 BETA ANDROID 17 FEATURES NOTHING
ನಥಿಂಗ್​ OS 5.0 ಬೀಟಾ ಶುರು (Image Credit: Nothing Community)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 8:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nothing OS 5.0: ನಥಿಂಗ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ Nothing OS 5.0 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು Android 17 ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹೊಸ ವಿಷುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಸನಲೈಸೇಶನ್, ವೇಗದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆದ Essential AI ಟೂಲ್ಸ್ ತಂದಿದೆ. ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 IST (11 AM BST) ಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರೋಲ್ಔಟ್ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್: ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು ನಥಿಂಗ್​ ಫೋನ್​ (3) ಗೆ ಬೀಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದರ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಿಡ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ನಂತರ ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಪನಿ Phone (4a) Pro, Phone (4a), Phone (3a) Pro, Phone (3a), Phone (2a), Phone (2a) Plus, Phone (3a) Lite, ಮತ್ತು CMF Phone 2 Pro ಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಬೀಟಾ ಮಿಡ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಿಡ್ - ಜನವರಿ 2027ರೊಳಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ Phone (1), Phone (2) ಮತ್ತು CMF Phone 1 ಈಗ ಮೇಜರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್‌ನ ಅಂತ್ಯ ತಲುಪಿವೆ.

NOTHING OS UPDATE NOTHING PHONE 3 BETA ANDROID 17 FEATURES NOTHING
ನಥಿಂಗ್​ OS 5.0 ರೋಲ್​ಔಟ್​ ಟೈಮ್​ಲೈನ್​ (Image Credit: Nothing Community)

ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್: Nothing OS 5.0 ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಗ್ಯಾಲರಿ, ವಿಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ Geist ಎಂಬ ಟೈಪ್‌ಫೇಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. Settings ಆಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೇಔಟ್, ಹೊಸ ಐಕಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್, Wi-Fi, ಬ್ಯಾಟರಿ ಐಕಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮೇಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಕಾನ್, ಸ್ಮೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಫೀಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ Recently Added, Captured Date ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು Albums ಪೇಜ್ ರಿಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಸನಲೈಸೇಶನ್ ಫೀಚರ್: ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್-ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಪ್ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಐಕಾನ್, ವಿಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಸಬಹುದು.

ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ Gooey ಮತ್ತು Micrographics ಎಂಬ 2 ಹೊಸ ಕ್ಲಾಕ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲರ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. 2 ಹೊಸ ವಿಡ್ಜೆಟ್ - Away Time (ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ದೂರ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು Collector (ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಷುವಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು AI ಟೂಲ್ಸ್: ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ OS 5.0 ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ ಲಾಂಚ್, ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು Quick Settings ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್/ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Essential Voice ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಶನ್ (ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ), Essential Space ನಲ್ಲಿ Smart Collections ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಪ್ ಮಾಡುವ Essential Apps Builder ಬಂದಿದೆ.

Android 17 ಫೀಚರ್ಸ್: ಇದು Android 17 ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು Quick Settings ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ Quick Settings).

QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಫೈಲ್ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ Quick Share ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಬಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರೈವಸಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ (ಗ್ರೀನ್​ - ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ - AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಬ್ಲ್ಯೂ - ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರಿಂಗ್), ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​, HDR ಫೋಟೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗೆ ಹೊಸ Recents ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಫೀಚರ್‌ಗಳಾದ ಹೊಸ ಲಾಂಚರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಫೇಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನರಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ.

ಓದಿ: ವಿದೇಶಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ: ನಮ್ಮದೇ ಎಂಜಿನ್, ನಮ್ಮದೇ ಶಕ್ತಿ!: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂರು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ!

TAGGED:

NOTHING OS UPDATE
NOTHING PHONE 3 BETA
ANDROID 17 FEATURES
NOTHING
NOTHING OS UPDATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.