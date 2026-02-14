ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ನಥಿಂಗ್: ಇದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : February 14, 2026 at 4:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಥಿಂಗ್ನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಇಒ ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕಿಸ್ ಇವಾಂಜೆಲಿಡಿಸ್ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದು ದೇಶೀಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಥಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂಎಫ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ರಿಟೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್: ನಥಿಂಗ್ನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂಎಫ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಆಡಿಯೋ ಡಿವೈಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಮೊದಲ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?: ನಥಿಂಗ್ನ ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಯು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ವೇಯರ್ - ಬೆಲ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಮಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು 1970 ರ ದಶಕದ ರೆಟ್ರೊ-ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನಂತಹ ಕೂಡಿರುವ ಜಾಗವು ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್: ಅಂಗಡಿಯು ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ - ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಹ್ಯಾಂಗ್ಔಟ್ ವಲಯವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ-ನೇತೃತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಹಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇವಾಂಜೆಲಿಡಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
