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ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?: ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ರಹಸ್ಯ!!

AI Text Watermark: AI ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ಗೆ ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​

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ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 2:53 PM IST

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AI Text Watermark: ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ (Watermark) ಅಡಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಂತೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಪಿ - ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ. ಆದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ಈ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ (Gemini) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2024 ರಿಂದಲೇ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಿಂದ ತನ್ನ ನೂತನ ಕ್ಲೌಡ್ (Claude) ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರೂ ಡಿಲಿಟ್​ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ! ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಹಸ್ಯ.

ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ರಹಸ್ಯ ದಾಳಗಳ ಆಟ: ಈ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಾಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳ (Choices) ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪದ ಯಾವುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಆಟೋಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದಗಳ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘quite’, ‘so’, ಅಥವಾ ‘rather’ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಕವಲುದಾರಿಗಳು (Forks) ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಐ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ತೂಕದ ದಾಳವನ್ನು (Weighted Dice) ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಠ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ ಅದೃಶ್ಯ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರ: ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ (A Secret Key Leans on Those Choices) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ (Kirchenbauer et al. 2023), ಎಐ ಪ್ರತಿ ಕವಲುದಾರಿಯ ಮುನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಗಣಿತದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಪದಗಳನ್ನು 'ಹಸಿರು' (Green) ಮತ್ತು 'ಕೆಂಪು' (Red) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ವಿಭಜನೆ ಕೇವಲ ರಹಸ್ಯ ಕೀಲಿ (Secret Key) ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಐ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪದಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುವಂತೆ (Nudge) ದಾಳವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪದಗಳೂ ಸಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಸಿರು ಪದಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ ಸಿಂಥ್‌ಐಡಿ (SynthID) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪದದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು (Odds) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಎಐ (OpenAI) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಆರಾನ್ಸನ್ (Aaronson) ಯೋಜನೆಯೂ ಸಹ ಇದೇ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಐ ಬರಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಐ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂಲ ರಹಸ್ಯ ಕೀಲಿ (Secret Key) ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಪಠ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಮರು-ಚಾಲನೆ (Re-play) ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪದಗಳು ಕೇವಲ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ (ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಬೀಳುವಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯತೆ). ಆದರೆ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಇರುವ 1,500 ಪದಗಳ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 55 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಎಐ ಬರೆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಎಂದು ಗಣಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಈ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: "ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಡಿಲಿಟ್​ ಆಗುದತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲಘುವಾಗಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪಠ್ಯದ ಕೆಲವು ಮೂಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ.

ತೆರೆದ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ (MarkLLM) ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಶೇ. 0.5 ರಷ್ಟು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಬದುಕುಳಿದರೂ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೀರೈಟ್ (Paraphrase) ಮಾಡಿದರೂ ಸುಮಾರು 600 ಪದಗಳ ನಂತರ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಠ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮರುರಚನೆ (Full-rewrite route) ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಔಟ್‌ಲೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಮರು - ಉತ್ಪಾದನೆ (Outline-level regeneration) ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳೇನು?:

  • ಖಾಸಗಿ ತಪಾಸಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ "AI detector" ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕೀಲಿ ಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ SynthID ಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಟೂಲ್ ತರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
  • ಇದು ಕೇವಲ ಎಐ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ: ಜಿಪಿಟಿಜೀರೋ (GPTZero) ನಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಊಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ತಪ್ಪು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಗಣಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಖರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಕೇವಲ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಬೀಳುತ್ತದೆ: ನೀವು ಸ್ವತಃ ಬರೆದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ (Proofread) ಅಥವಾ ಅನುವಾದ (Translate) ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅದೃಶ್ಯ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ "ಬರಹಗಾರ ಯಾರು" ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ "ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಸಣ್ಣ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಅಸಾಧ್ಯ: ಕೋಡಿಂಗ್, ಸಣ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗಳಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ.

ಓದಿ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದ ‘ಸ್ವಯಂ-ಫಲೀಕರಣ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: IISc ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಸಲಿ ಆಟ!

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