ಭಾರತವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಐ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸುರಿಮಳೆ, ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
AI Jobs India: ಎಐ ಉದ್ಯೋಗ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸುಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 3:29 PM IST
AI Jobs India: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ನೊಮುರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ವರದಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2022 ರಿಂದ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 83,100 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ 31,921 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಹೋದರೆ, 2.6 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿಂಬಾಗದ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತವು ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೊಮುರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಸೋನಲ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಿ ಯಿಂಗ್ ಟೋಹ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ 69 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು?: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಚಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉತ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಎರಡು ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಚಿತ್ರಣ: ಏಷ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,30,758 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 60,654 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.60 ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಾಭವಾದರೆ, ಕೆಲವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರ ಮಾತು: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅರೆವಾಹಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಅನ್ವಯಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಯಕನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
"ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಂತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಾಶಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
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