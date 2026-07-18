ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ನಾಯ್ಸ್ನ ಮೊದಲ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್': ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರು
Noise Rep Faceless Fitness Tracker: ನಾಯ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : July 18, 2026 at 1:38 PM IST
Noise Rep Faceless Fitness Tracker: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೂಪ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು 'ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು' ಪರಿಚಯಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'Noise REP' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿ - ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹9,999 ಆದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ₹3,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹2,000 ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು HDFC ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹1,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹6,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಯ್ಸ್ REP ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ, ಚರ್ಮದ ಉಷ್ಣತೆ, ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕ (SpO2), ಉಸಿರಾಟದ ದರ, ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಸುಮಾರು 15 ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಟರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ: ಇದು ಕೇವಲ 27 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಕಲ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು ಜಲನಿರೋಧಕ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಈಜುವಾಗ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
OS ಸಪೋರ್ಟ್: ಇದು iOS 11.0 ಅಥವಾ Android 9.0 ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂದೆ. ಇನ್ನು USB ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತ ನಾಯ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ₹999 ಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
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