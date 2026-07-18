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ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ನಾಯ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲೆಸ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್': ಬುಕಿಂಗ್​ ಶುರು

Noise Rep Faceless Fitness Tracker: ನಾಯ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲೆಸ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

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ನಾಯ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲೆಸ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ (Photo Credit- Gonoise)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 1:38 PM IST

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Noise Rep Faceless Fitness Tracker: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೂಪ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು 'ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲೆಸ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು' ಪರಿಚಯಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಾಯ್ಸ್​ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲೆಸ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದ 'Noise REP' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿ - ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹9,999 ಆದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ₹3,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹2,000 ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು HDFC ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹1,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹6,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಯ್ಸ್​ REP ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲೆಸ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೆಲ್ತ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ, ಚರ್ಮದ ಉಷ್ಣತೆ, ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕ (SpO2), ಉಸಿರಾಟದ ದರ, ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಸುಮಾರು 15 ಹೆಲ್ತ್​ ಪ್ಯಾರಾಮಿಟರ್ಸ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ: ಇದು ಕೇವಲ 27 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಕಲ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ: ಇದು ಜಲನಿರೋಧಕ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಈಜುವಾಗ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

OS ಸಪೋರ್ಟ್​: ಇದು iOS 11.0 ಅಥವಾ Android 9.0 ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಫೋನ್​ ಅನ್ನು ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿದರೆ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂದೆ. ಇನ್ನು USB ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತ ನಾಯ್ಸ್​ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ₹999 ಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

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