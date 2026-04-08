ವಾಟ್ಸ್​​​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ‘ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​’: ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ​ ಮಾತನಾಡಿ!

Whatsapp Noise Cancellation: ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ವಾಯ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ "ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​" ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್​ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ‘ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​’! (Photo Credit- wabetainfo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 7:41 AM IST

Whatsapp Noise Cancellation: ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್​ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ ತನ್ನ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್​ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೆಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೇ ರಿಯಲ್​ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು WABetaInfo ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಈ ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನಿಂದ ಈ ಹೊಸ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​ ಫೀಚರ್​ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆಗಿರುವ WABetaInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ "ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಸನ್​ 2.26.14.1 ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್​ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವರದಿಯು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಕಾಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​ ಫೀಚರ್​ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಲಿಂಗ್​ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಫೀಚರ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್​ ಆಗಿ ಆನ್​ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಲ್​ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಬಲ್​ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ "ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​" ಫೀಚರ್​ ಎನೆಬಲ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ಎನೆಬಲ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​​ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಪ್​ ವರ್ಸನ್​ 2.26.11.8 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಫೀಚರ್​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೆಟಾ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ​ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು Apple CarPlay ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ TestFlight ಮೂಲಕ ಬೀಟಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ iOS ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.

