ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ‘ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್’: ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ!
Whatsapp Noise Cancellation: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ "ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್" ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : April 8, 2026 at 7:41 AM IST
Whatsapp Noise Cancellation: ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೇ ರಿಯಲ್ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು WABetaInfo ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಈ ಹೊಸ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆಗಿರುವ WABetaInfo ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ "ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಸನ್ 2.26.14.1 ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವರದಿಯು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಕಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಪ್ಶನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಫೀಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಲ್ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಬಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ "ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್" ಫೀಚರ್ ಎನೆಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಎನೆಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಪ್ ವರ್ಸನ್ 2.26.11.8 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಫೀಚರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೆಟಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು Apple CarPlay ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ TestFlight ಮೂಲಕ ಬೀಟಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಪ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ iOS ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
