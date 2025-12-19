ನೋ ಪಿಯುಸಿ, ನೋ ಫ್ಯೂಯಲ್!: ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು!
Car Ban List: GRAPನ IV ಹಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ BS-VI ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : December 19, 2025 at 2:08 PM IST
Car Ban List: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 61,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವಿವಿಧ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಕಠಿಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬಿಎಸ್-VI ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಮಾನ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಪಿಯುಸಿ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಿಆರ್ಎಪಿಯ ಹಂತ IV ಅಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
आज से बिना PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज स्वयं दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर विभिन्न पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की और पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारियों व संचालकों से भी व्यवस्था को लेकर चर्चा की और नियमों के… pic.twitter.com/acPY5mDnfz— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 18, 2025
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಫರಿದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಿಂದ ನಿತ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸುಮಾರು 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (ಬಿಎಸ್) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವೇನು?: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರ ಅಡಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು GRAP ಹಂತ-IV (Severe+) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಹೊರಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ BS-VI ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ - NCR ನಲ್ಲಿ BS-IV ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಯುಸಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಂಧನವಿಲ್ಲ: ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು,"ಪಿಯುಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಧನ ಇಲ್ಲ" ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ -6 ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ದೆಹಲಿಯೇತರ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಇಂಧನವನ್ನು (ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಎನ್ಜಿ) ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಇಂಧನ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಎಎನ್ಪಿಆರ್ (ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ವಾಹನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಅವರು ದೆಹಲಿ-ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಜನಪಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ "ಪಿಯುಸಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಧನ ಇಲ್ಲ" ನೀತಿಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಪಂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯರಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ನಾಗರಿಕರ ದೂರುಗಳ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಪೂಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು AI- ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ದೆಹಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
GRAP-4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಎಸ್ 3 ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ 4 ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಬಿಎಸ್ 3 ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ 4 ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ದಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವಾಹನ ಆರ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಬಿಎಸ್ 3 ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ 4 ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿ ಬುಕ್. ಅಂದರೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ "ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳು" ಅಥವಾ "ಇಂಧನ ಮಾನದಂಡಗಳು" ಎಂಬ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಹನವು ಬಿಎಸ್ 3 ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ 4 ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಸಿಯನ್ನು 2010 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಬಿಎಸ್ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2010 ಮತ್ತು 2020 ರ ನಡುವೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವಾಹನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ 4 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
