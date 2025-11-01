ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವಿದಾಯ!; ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್!!
WhatsApp Chat Backups Password: ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಕೀ - ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳು ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು iOS ಮತ್ತು Android ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 11:57 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 12:04 PM IST
WhatsApp Chat Backups Password: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರೆತರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್: ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಪಾಸ್ಕೀ-ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು iOS ಮತ್ತು Android ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್-ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಖ, ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು WhatsApp ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪಾಸ್ಕೀ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಫೇಸ್ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ನಂತಹ ತಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಡೀಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು WhatsApp ಓಪನ್ ಮಾಡಿ..
- ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾಟ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು..
- ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
- ಇದು WhatsApp ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯ ಲೇಯರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ಪಾಸ್ಕೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೊದಲು, ಬಳಕೆದಾರರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ 64-ಅಂಕಿಯ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋನ್ ಕದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಲ್ಲಿ WhatsApp ನ ಪಾಸ್ಕೀಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.
WhatsApp ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬೀಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!; ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ!!