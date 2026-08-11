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ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ದಾಳಿ ವಿಫಲ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇಫ್: ಟಿಸಿಎಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

TCS Data Breach: ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿ ಫುಲ್​ ಸೇಫ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್​ ಕಂಪನಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಟಿಸಿಎಸ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 9:03 AM IST

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TCS Data Breach: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (TCS) ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಥ್ರೆಟ್ - ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ TCS ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಭವನೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ - ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಕಂಪನಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು TCS ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಸರದ ಬ್ರೀಚ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ TCS ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು TCS ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು MFA ಫಟೀಗ್ ಕ್ಲೈಮ್​: ದಾಳಿಕೋರನು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ - ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ (MFA) ಫಟೀಗ್ ಅನ್ನು ದಾಳಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

TCS ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದಾಳಿಕೋರನು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು MFA ಫಟೀಗ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪನಿಯು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಟಿಸಿಎಸ್​ ಹೇಳಿದೆ."ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

TCS EMPLOYEE DATA LEAK
TCS CYBER ATTACK 2026
TATA CONSULTANCY SERVICES SECURITY
PASSWORD SPRAY ATTACK
TCS DATA BREACH

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