ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ! ಇನ್ನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆವಲಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪ್ ರೆಡಿ!! ಗೂಗಲ್ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್!
Google Private App Revolution: ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯದೆ, ಡೆವಲಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖರೀದಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಬಳಸಬಹುದು.
Published : October 15, 2026 at 8:18 AM IST
Google Private App Revolution: ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, 25 ಡಾಲರ್ ಕಟ್ಟಿ ಗೂಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ!
ವೈಬ್-ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು?: ಈಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ 'AI'. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಯಾರಿಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ 'ವೈಬ್-ಕೋಡಿಂಗ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
New on Google Play: More ways to create, discover, and play @google https://t.co/7GqCkqcKSE— Sam Bright (@SamuelRBright) October 13, 2026
ಗೂಗಲ್ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಗೂಗಲ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಸಲೇ ಬೇಡ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು!" ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು Google AI Studio ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಆ್ಯಪ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು?: ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನೆಂದರೆ.. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ?: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಅಲ್ಲ! ಹೊಸ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್! ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ನೋಡಿ