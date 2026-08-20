ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ "ಕಣ್ಣು": ಬರುತ್ತಿದೆ 13.7 ಮೀಟರ್ NLOT ದೂರದರ್ಶಕ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೇ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್!
India NLOT telescope Hanle: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಲಡಾಖ್ನ ಹನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಕಾಲಿಡಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 3:32 PM IST
India NLOT telescope Hanle: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಲಡಾಖ್ನ ಹನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13.7-ಮೀಟರ್ National Large Optical-Infrared Telescope - NLOT ಬರಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ 4-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗಿಂತ NLOT ಸುಮಾರು 15 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮಂಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 3 ರಿಂದ 4 ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ Extremely Large Telescopes ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು NLOT ತುಂಬಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
VBT ಯಿಂದ NLOT ವರೆಗೆ: ಭಾರತದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯಾಣ1980 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ 2.3-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕವಾದ Vainu Bappu Telescope - VBT ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇಂದು ಭಾರತವು 4 ದೂರದ 2-ಮೀಟರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3.6-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ VBT ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತವು Thirty Meter Telescope - TMT ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. TMT ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ 13.7-ಮೀಟರ್ NLOT ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ?: ಬೆಂಗಳೂರಿನಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೂರದರ್ಶಕ ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕ 3.6-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತು 10-12 ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಏನು? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತವು 30-ಮೀಟರ್ TMT ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈಜ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, 30-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. TMT ಯಲ್ಲಿ 492 ಷಡ್ಭುಜಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿ ಭಾಗಗಳು ಒಂದೇ ಮೇಲ್ಮೈಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
TMT ಗೆ ಭಾರತವು 1.4-ಮೀಟರ್ ವರ್ಗದ ಕನ್ನಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 80-100 ಕನ್ನಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 492 ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕನ್ನಡಿ ಹಲಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ನಂತರ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಏಳು-ಅಕ್ಷದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು stress-mirror polishing ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ವಾರಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.
|ಟಿಎಲ್;ಡಿಆರ್
|ಯೋಜನೆ: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೆಲ-ಆಧಾರಿತ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವಾದ 13.7 ಮೀಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ದೂರದರ್ಶಕ (NLOT)ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
|ಸ್ಥಳ: ಲಡಾಖನ ಹನ್ಲೆ. ಇದರ ಎತ್ತರ (4,500 ಮೀಟರ್), ತೆಳುವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
|ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: ಹಳೆಯ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, NLOT ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ 90-ವಿಭಾಗಗಳ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಮೊದಲು ಈ ಜೋಡಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು 3.7-ಮೀಟರ್ "ಪಾತ್ಫೈಂಡರ್" ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
|ಎಫೆಕ್ಟ್: ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗಿಂತ 15 ಪಟ್ಟು ಬೆಳಕು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಸುಕಾದ, ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
|ಅನುಷ್ಠಾನ: ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಂದು ದಶಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಥರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ (TMT) ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಕನ್ನಡಿ-ವಿಭಾಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು, IIA ತನ್ನ Hoskote ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. NLOT ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಕ್ರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ನಡಿಯ ಕಚ್ಚಾ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತವು ಕನ್ನಡಿ ಭಾಗಗಳ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. L&T ಕಂಪನಿಯು TMT ಯ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಷಡ್ಭುಜಾಕಾರದ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತರುವುದು. ಆದರೆ ಬೇಕಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
NLOT ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ?: ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಅವರು NLOT ಯ 90 ಕನ್ನಡಿ ಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
- Exoplanet ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಜೀವದ ಕುರುಹುಗಳು: ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮಂಕಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಮ್ಲಜನಕದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
- ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ: ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಈ ದೂರದರ್ಶಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಸೌರವ್ಯೂಹಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ: ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ವಿವಿಧ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬದುಕು: ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು NLOT ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ವಿಕಾಸ: ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹನ್ಲೆ ಯಾಕೆ? ಲಡಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ Indian Astronomical Observatory - IAO ಇರುವ ಹನ್ಲೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 4,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೇ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
"4,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಾತಾವರಣದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹನ್ಲೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಮರುಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣದ ತೇವಾಂಶವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹನ್ಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಹೇಳಿದರು.
"ತೆಳುವಾದ ವಾತಾವರಣ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಆವಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ, ವಾತಾವರಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹನ್ಲೆಯನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು 2000 ರಿಂದ Himalayan Chandra Telescope - HCT ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 30°C ನಿಂದ -30°C ವರೆಗೆ ಬದಲಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
NLOT ಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆ: NLOT ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ, ದೂರದ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ನಮಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು TMT ಗಾಗಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, 7 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ 3.7-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕವು 'ಪಾತ್ಫೈಂಡರ್' ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗಗಳು ಒಂದೇ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಂತರ NLOT ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. NLOT ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ದೂರದರ್ಶಕವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
NLOT ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ, "ನಾವು ಅಂತಿಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು NLOT ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"13.7-ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮಿಷನಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹನ್ಲೆಯ ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
HCT ಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠ: ಹನ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ HCT ಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೆಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಹತ್ವ. "ನಾವು HCT ಅನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹನ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದಲೇ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. NLOT ಕೂಡ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂತಹ ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹವಾಮಾನ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು HCT ಯಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಸರಳ ಘಟಕಗಳನ್ನೂ ಸಹ -30°C ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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