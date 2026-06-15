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ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

E100 Fuel Approval: ಭಾರತದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 100% ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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100% ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅನುಮೋದನೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 11:21 AM IST

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E100 Fuel Approval: ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 100% ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈಲ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು 100% ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಇಂಧನ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಟೀಕಿಸಿದರು ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಗಮನಿಸಿದರು. "ನಾನು ಈ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜನರು ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಟೊಯೋಟಾ, ಸುಜುಕಿ, ಎಂಜಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 100% ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ.

E100 ಇಂಧನ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ:

  • ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಕ್ಕರೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಭಾರತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, 100% ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕುರಿತಾದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
  • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವು 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ (E20) ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ E100 ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳ ಲಾಂಚ್​: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

  • ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಎಥೆನಾಲ್-ಪವರ್ಡ್​ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು: ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟೊಯೋಟಾ, ಸುಜುಕಿ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ E100-ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
  • ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೈಲಿಬ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಇಂಧನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

  1. E100 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ: E100 ಇಂಧನವು 100% ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 93-95% ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 7-5 ಪರ್ಸೆಂಟ್​ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಹನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು ಓಡುವುದಿಲ್ಲ: E100 ಇಂಧನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ E20 ಕಾರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.
  4. ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ: ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು E100 ಇಂಧನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಂತ್ರಗಳು (ವಿತರಕಗಳು) ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ?: ಈ ಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೈತರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ (ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ನಂತಹವು). ಆದರೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಪನಿಗಳು E100 ಇಂಧನ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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UNION MINISTER NITIN GADKARI
E100 FUEL REGULATIONS FOR VEHICLES
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NITIN GADKARI APPROVES E100 FUEL
E100 FUEL APPROVAL

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