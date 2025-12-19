ETV Bharat / technology

ಬರ್ತಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್​ನಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರು​! ಈ 7-ಸೀಟರ್​ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Nissan Gravite Nameplate Confirmed: ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ MPV ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಹೆಸರು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

NISSAN GRAVITE ENGINE NISSAN GRAVITE LAUNCH TIMELINE NISSAN GRAVITE NISSAN GRAVITE FEATURES
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ (Photo Credit: Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nissan Gravite Nameplate Confirmed: ಜಪಾನಿನ ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಾಹನ (MPV) ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ (4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ) MPV ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟೀ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ CMF-A+ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ MPVಯ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರುವ ಈ ಕಾರು ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್​ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು CMF-A+ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ರೂ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

NISSAN GRAVITE ENGINE NISSAN GRAVITE LAUNCH TIMELINE NISSAN GRAVITE NISSAN GRAVITE FEATURES
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ (Photo Credit: Nissan India)

ಈ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾವಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೈಬರ್‌ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್, ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್, ಹೊಸ ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾದ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾರಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

NISSAN GRAVITE ENGINE NISSAN GRAVITE LAUNCH TIMELINE NISSAN GRAVITE NISSAN GRAVITE FEATURES
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ (Photo Credit: Nissan India)

ಗ್ರಾವಿಟ್ 1.0-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್​ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು 76hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 95 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೈಗರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT (ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್) ಸೇರಿವೆ. ಟ್ರೈಬರ್​ನಂತೆ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಕೂಡ ಡೀಲರ್-ಫಿಟೆಡ್ CNG ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

NISSAN GRAVITE ENGINE NISSAN GRAVITE LAUNCH TIMELINE NISSAN GRAVITE NISSAN GRAVITE FEATURES
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ (Photo Credit: Nissan India)

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಟ್ರೈಬರ್​ನಂತೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲರ್​ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 7-ಇಂಚಿನ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ವೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ AC ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಹಿಲ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಮತ್ತು ರಿಯರ್‌-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಓದಿ: ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಟಿಎಂ 160 ಡ್ಯೂಕ್​ನ​ ಹೊಸ ರೂಪ ಲಗ್ಗೆ​!

TAGGED:

NISSAN GRAVITE ENGINE
NISSAN GRAVITE LAUNCH TIMELINE
NISSAN GRAVITE
NISSAN GRAVITE FEATURES
NISSAN GRAVITE NAMEPLATE CONFIRMED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.