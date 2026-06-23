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ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಮಿಂಚು; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ?

Nissan Tekton Teased In Black: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ (Photo Credit: Nissan India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 1:20 PM IST

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Nissan Tekton Teased In Black: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ SUV ಮತ್ತು MPV ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ SUV ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು SUV ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಟಾನ್ SUV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಯಾರಕರು SUVಯ ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಯಾರಕರು ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತಯಾರಕರು ಜುಲೈ 9ರಂದು ಈ SUV ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹10.20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹18 ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು.

ಟೀಸರ್​ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಎಸ್​ಯುವಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ SUVಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಗ್ರಿಲ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED DRLಗಳು ಮತ್ತು ಬಾನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಟೆಕ್ಟನ್' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾರ್​ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಸ್​ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೊ- ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1.3 - ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1.8-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಜತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವು..: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೈಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, 10.1- ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟುಗಳು, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 360 - ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ADAS ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ಆಗಿ ಇರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್, ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್, ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್, ಎಂಜಿ ಆಸ್ಟರ್, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.

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