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ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಲಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್​ ಟೆಕ್ಟನ್​! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಲುಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟೈಲ್​?

Nissan Tekton SUV India: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಸೈನ್​, ಎಂಜಿನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಲಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್​ ಟೆಕ್ಟನ್ (Photo Credit: X/Nissan India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 8:49 AM IST

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Nissan Tekton SUV India: ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್​ಯುವಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಟೆಕ್ಟನ್' SUV ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, SUV ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಿದೆ.

ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವೈಟ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಪಡಿಸಿರುವ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಈಗ ಟೆಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೂಲತಃ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಟೆಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮರುಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟನ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ 'ಪೆಟ್ರೋಲ್' ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್​ಯುವಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಾನೆಟ್‌ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'TEKTON' ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಸ್​ಯುವಿಗೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾದ LED ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಆಕಾರದ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್​ ಟ್ರಿಮ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್​, ಅದರ ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್​ ಟೆಕ್ಟನ್‌ಗೆ ಒರಟಾದ ಎಸ್​ಯುವಿ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್​, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೈನ್ಸ್​ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಲಿಮ್ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಬಂಪರ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕಿಡ್-ಪ್ಲೇಟ್ ಶೈಲಿಯ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ರಿಯರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ವೈಪರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಸ್​ಯುವಿಗೆ ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 100 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 160 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 163 bhp ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇದು ಎಸ್​ಯುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಟೆಕ್ಟಾನ್' ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಈ ವಾಹನವು ದೊಡ್ಡ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ರಿಯರ್​ AC ವೆಂಟ್ಸ್​, ಪಾಸಿವ್​ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಸ್​ಯುವಿ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಜಿನ್​ ವಾರ್ನಿಂಗ್​, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

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