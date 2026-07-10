ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್: 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ?
Nissan Tekton Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಕಾರಿನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
Published : July 10, 2026 at 8:30 AM IST
Nissan Tekton Launched: ಜಪಾನಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟೆಕ್ಟನ್' ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಟೀಸರ್ಗಳು, ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರೂ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲು ಕಂಪನಿ ಟೆಕ್ಟನ್ ಹೊರ ತಂದಿದೆ.
ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹10.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರವು ₹18.59 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಟನ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ₹21,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜುಲೈ 20ರಿಂದ ಮೊದಲ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಕ್ಟನ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್, LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED DRLಗಳು, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸೆಟ್ ಬಾನೆಟ್ನಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಟೆಕ್ಟನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವೈಬ್ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ದೃಢವಾದ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು, ರೂಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಗಲದ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 'ಟೆಕ್ಟನ್' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನವನ್ನು 10.10-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಲೆವೆಲ್-2 ADAS, ರಿಯರ್ AC ವೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಲೆಥೆರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 100 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 166 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ 19.4 kmpl ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. 163 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (DCT) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು 18.5 kmpl ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 32 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 30.49 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 49 ರಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), ISOFIX ಮಕ್ಕಳ ಸೀಟ್ ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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