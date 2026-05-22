ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Nissan Tekton India Launch Details: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 1:34 PM IST
Nissan Tekton SUV Debut: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ತನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದು.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಪಿವಿ, ಗ್ರಾವೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ, ಎಕ್ಸ್-ಟ್ರಯಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಂತಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 9ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆರಾನೊ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಟೆಕ್ಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಹೇಗಿರಬಹುದು?: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಾದ CMF-B ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಶೈಲಿಯು ನಿಸ್ಸಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ SUV, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ V-ಮೋಷನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಕ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED DRL ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಅಗಲವಾದ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ 210 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದು ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ?: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ SUV ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರೆಸೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಡನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬಿಗ್ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಟನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.8-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ 160 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 ಎನ್ಎಂ ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
