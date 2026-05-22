ಎಸ್​ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್​: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Nissan Tekton India Launch Details: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಸ್​ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ (Photo Credit: Nissan)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 22, 2026 at 1:34 PM IST

Nissan Tekton SUV Debut: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ತನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್​ ಫೀಚರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದು.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಪಿವಿ, ಗ್ರಾವೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ, ಎಕ್ಸ್-ಟ್ರಯಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಂತಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 9ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆರಾನೊ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಟೆಕ್ಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಹೇಗಿರಬಹುದು?: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಾದ CMF-B ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಶೈಲಿಯು ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ SUV, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ V-ಮೋಷನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಕ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED DRL ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಅಗಲವಾದ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ವೀಲ್​ ಆರ್ಚ್​ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ 210 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದು ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ?: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ SUV ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರೆಸೀವ್​ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್​, ಮಾರ್ಡನ್​ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬಿಗ್​ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಸಿಕ್ಸ್​ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪವರ್​ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಟನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.8-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ 160 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 ಎನ್‌ಎಂ ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

