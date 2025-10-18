ETV Bharat / technology

6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7-ಸೀಟರ್​?; ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್​ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಕಾರು!

Nissan 7-Seater MPV Testing: ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಹೊಸ 7-ಸೀಟರ್ MPV ಯ ಸ್ಪೈಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7-ಸೀಟರ್​? ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್​ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಕಾರು (Photo Credit: Nissan)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 18, 2025 at 3:53 PM IST

Nissan 7-Seater MPV Testing: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ನಿಸ್ಸಾನ್, ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್​ MPV ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ MPV ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್​ MPV ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವಿವರಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರಿಂದ 2,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್-ಟ್ರಯಲ್, ಅದರ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಂಪಿವಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ತರಲಿರುವ ಹೊಸ MPV ಅದರ ಪಾಲುದಾರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಕಾರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರು-ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಟ್ರೈಬರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೊಸ 7-ಸೀಟರ್​ MPV ಅನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ MPV ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ MPV ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ಮಾದರಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ MPV ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ 1.0-ಲೀಟರ್, ಮೂರು - ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 71 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 96 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ MPV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ದೊಡ್ಡ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪುಶ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ/ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ MPV ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಟ್ರೈಬರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆಗಳು 5.76 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಾನ್ MPVಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ MPV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

