ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಂಪಿವಿ! ಕೇವಲ ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇ!
Nissan Gravite MPV Launched: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV "ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : February 20, 2026 at 10:07 AM IST
Nissan Gravite MPV Launched: ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV "ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ನಿಸ್ಸಾನ್-ರೆನಾಲ್ಟ್ CMF-A ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ "ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್" ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಮೂವರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ಗಿಂತ ರೂ. 11,000 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಕ್ಸೀಟಿಯರ್: ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಸರಳ, ಬಾಕ್ಸಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಗಲವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವೀಪ್ಟ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸ್ಲಿಮ್ LED ಐಬ್ರೋ-ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ನ ಜೊತೆ C-ಆಕಾರದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ ಇನ್ಟೆಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರೊಮಿನೆಂಟ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು, ರೂಫ್ ರೈಲ್ಗಳು, ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡೋರ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ MPV ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಟೆಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಗ್ರಾವಿಟ್ನ ಇಂಟಿರೀಯರ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರು ಕಿರಿದಾದ ಏರ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ನಾಬ್ಗಳಿವೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಅದರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ ಆಸನಗಳೊಂದಿಗೆ 5+2 ಆಸನ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್, ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ವಾಕ್ಅವೇ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈರ್-ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೀಮಿತ-ರನ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 1,001 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಂಜಿನ್ 1.0-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 71 bhp ಮತ್ತು 96 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-MT ಆವೃತ್ತಿಯು 19.3 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV ಯ AMT ಆವೃತ್ತಿಯು 19.6 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಡೀಲರ್-ಫಿಗ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ CNG ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು MT ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
|ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ ವೆರಿಯಂಟ್ಸ್
|ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
|Visia Manual
|ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷ
|Acenta manual
|ರೂ. 6.59 ಲಕ್ಷ
|N-Connecta Manual
|ರೂ. 7.20 ಲಕ್ಷ
|N-Connecta Automatic
|ರೂ. 7.80 ಲಕ್ಷ
|Tekna Manual
|ರೂ. 7.91 ಲಕ್ಷ
|Tekna Automatic
|ರೂ. 8.49 ಲಕ್ಷ
|Limited Launch Edition Manual
|ರೂ. 8.35 ಲಕ್ಷ
|Limited Launch Edition Automatic
|ರೂ. 8.93 ಲಕ್ಷ
ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾವೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 100,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೊದಲ 5,000 ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
