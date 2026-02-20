ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಂಪಿವಿ! ಕೇವಲ ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇ!

Nissan Gravite MPV Launched: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV "ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಂಪಿವಿ (Photo Credit- Nissan India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 10:07 AM IST

Nissan Gravite MPV Launched: ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV "ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ನಿಸ್ಸಾನ್-ರೆನಾಲ್ಟ್ CMF-A ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ "ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್" ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಮೂವರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್‌ಗಿಂತ ರೂ. 11,000 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಕ್ಸೀಟಿಯರ್​: ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್‌ನ ಡಿಸೈನ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಸರಳ, ಬಾಕ್ಸಿ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಗಲವಾದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವೀಪ್ಟ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಸ್ಲಿಮ್ LED ಐಬ್ರೋ-ಸ್ಟೈಲ್​ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರೆಂಜ್​ ಆಕ್ಸೆಂಟ್​ನ ಜೊತೆ C-ಆಕಾರದ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಏರ್​ ಇನ್​ಟೆಕ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರೊಮಿನೆಂಟ್​ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್‌ಗಳು, ರೂಫ್ ರೈಲ್‌ಗಳು, ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡೋರ್​ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ MPV ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಟ್ರಿಮ್​ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಟೈಲ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್​ ಆಕ್ಸೆಂಟ್​ ಡಿಟೆಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಗ್ರಾವಿಟ್‌ನ ಇಂಟಿರೀಯರ್​ ಲೇಯರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಕಲರ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರು ಕಿರಿದಾದ ಏರ್​ ವೆಂಟ್ಸ್​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೊಲ್​ ನಾಬ್​ಗಳಿವೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​ ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ.

ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಅದರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ ಆಸನಗಳೊಂದಿಗೆ 5+2 ಆಸನ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್, ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್‌ಗಳು, ವಾಕ್‌ಅವೇ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಲಾಕ್/ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈರ್-ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೀಮಿತ-ರನ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 1,001 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಂಜಿನ್ 1.0-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 71 bhp ಮತ್ತು 96 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-MT ಆವೃತ್ತಿಯು 19.3 kmpl ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV ಯ AMT ಆವೃತ್ತಿಯು 19.6 kmpl ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಡೀಲರ್-ಫಿಗ್​ಟೆಡ್​ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ CNG ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು MT ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ ವೆರಿಯಂಟ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ
Visia Manualರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷ
Acenta manualರೂ. 6.59 ಲಕ್ಷ
N-Connecta Manualರೂ. 7.20 ಲಕ್ಷ
N-Connecta Automaticರೂ. 7.80 ಲಕ್ಷ
Tekna Manualರೂ. 7.91 ಲಕ್ಷ
Tekna Automaticರೂ. 8.49 ಲಕ್ಷ
Limited Launch Edition Manualರೂ. 8.35 ಲಕ್ಷ
Limited Launch Edition Automaticರೂ. 8.93 ಲಕ್ಷ

ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾವೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 100,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೊದಲ 5,000 ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

