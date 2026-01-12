ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಡಪ - ವಿಜಯವಾಡ ಕಾರಿಡಾರ್!
4 Guinness World Records: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 544G ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಡಪ-ವಿಜಯವಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಾಲ್ಕು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 12, 2026 at 10:19 AM IST
4 Guinness World Records: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 544Gಯ ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಡಪ - ವಿಜಯವಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣವು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರೇ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಡಪ - ವಿಜಯವಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ (NH-544G) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಬಳಿ NHAI ಎರಡು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಮೊದಲೆರಡು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: ಮೊದಲ ದಾಖಲೆಯು 9.63 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 28.89 ಲೇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೂರು ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆಯು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು 10,655 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಡಪ - ವಿಜಯವಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಲೇನ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: ಈ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಜನವರಿ 11 ರಂದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 57,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು 156 ಲೇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ (ಮೂರು ಲೇನ್ಗಳ ಅಗಲದ 52 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರ) ನಿರಂತರ ನೆಲಗಟ್ಟು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ 84.4 ಲೇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ (ಎರಡು ಲೇನ್ಗಳ ಅಗಲದ 42.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರ) ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಡಪ - ವಿಜಯವಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?: NHAE, M/s ರಾಜ್ಪಥ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 70 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು, ಐದು ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು, ಒಂದು ಪೇವರ್ ಮತ್ತು 17 ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ IIT ಬಾಂಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು (OEM ಗಳು) ಸಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್: 343 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಆರು ಪಥದ ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಡಪ - ವಿಜಯವಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅತಿ ವೇಗದ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 17 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳು, 10 ವೇಸೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 5.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಂಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 635 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರವನ್ನು 535 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಲಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪರ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
