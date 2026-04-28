ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಫಾರ್ಚೂನರ್! 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಟೊಯೋಟಾದ ಕಾರು!

Upgrade Toyota Fortuner: ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್​ ಅನ್ನು ರೋಡ್​ಗಿಳಿಸಲು ಟೊಯೋಟಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಫಾರ್ಚೂನರ್ (Photo Credit: Toyota Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 1:33 PM IST

Upgrade Toyota Fortuner: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ವೈಟ್​ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಟಚ್​ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಪ್​ಗ್ರೇಡ್​ವೊಂದಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ತರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ - ಹೊಸ ನೋಟ: ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ್ರೆ, ಮುಂಬರುವ ಫಾರ್ಚೂನರ್​ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು "ಸೈಬರ್ ಸುಮೋ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನಯವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ರಿಯರ್​ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್​: ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದೆನಿಸುವ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಹೋಲ್ಡ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ADAS ಭದ್ರತೆ: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟೊಯೋಟಾ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆನ್ಸ್ (TSS) - ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅದು ತನ್ನ ಲೇನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

ಹಳೆಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್​ ಡ್ರೈವ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆಯಾಸ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೈ-ಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಬೃಹತ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಇತರ ವಾಹನ ವಿವರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಹನವು ನಿಖರವಾದ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್​ ಕಮಾಂಡ್​ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನೊಳಗಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಸೀಟ್ಸ್​ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​​ ಆಸನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಆಸನಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಡ್ರೈವರ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆವರು ಸುರಿಸದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ? ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ.

