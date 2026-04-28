ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಫಾರ್ಚೂನರ್! 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಟೊಯೋಟಾದ ಕಾರು!
Upgrade Toyota Fortuner: ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಅನ್ನು ರೋಡ್ಗಿಳಿಸಲು ಟೊಯೋಟಾ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 28, 2026 at 1:33 PM IST
Upgrade Toyota Fortuner: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ವೈಟ್ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಒಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ವೊಂದಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ತರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ - ಹೊಸ ನೋಟ: ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ್ರೆ, ಮುಂಬರುವ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು "ಸೈಬರ್ ಸುಮೋ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಯವಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ರಿಯರ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್: ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದೆನಿಸುವ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಆ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಹೋಲ್ಡ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ADAS ಭದ್ರತೆ: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟೊಯೋಟಾ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆನ್ಸ್ (TSS) - ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅದು ತನ್ನ ಲೇನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆಯಾಸ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೈ-ಟೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಬೃಹತ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಇತರ ವಾಹನ ವಿವರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಹನವು ನಿಖರವಾದ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನೊಳಗಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಾರ್ಚೂನರ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಸೀಟ್ಸ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಆಸನಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆವರು ಸುರಿಸದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ? ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಓದಿ: ‘140’ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸಿ-ಇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್