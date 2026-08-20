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ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಹೊಸ AI ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ!

ChatGPT Screen Monitoring: ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳು, ಸಂದರ್ಭ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 10:36 AM IST

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ChatGPT Screen Monitoring: ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಎಐ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Z Fellows ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೋರಿ ಲೆವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್​ಮನ್​ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. "AI ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಕರೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ AI ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ: ಆಲ್ಟ್​ಮನ್​ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಕೆದಾರರು AI ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು, ಇಮೇಲ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ AI ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ನ CEO ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ AI ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ AI ಗ್ರಾಹಕರ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ..: ಆಲ್ಟ್​ಮನ್​ ಪ್ರಕಾರ ಈ AI ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

"ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಅಂತಾ ಆಲ್ಟ್​ಮನ್​ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು.

OpenAI ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಫೀಚರ್‌ಗಳು: ಓಪನ್​ಎಐ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಮೊರಿಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

macOS ಗಾಗಿ ChatGPT ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ OpenAI ನ Computer History ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳು, ಆ್ಯಪ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಬಹುದಾದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ರಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಫೀಚರ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್‌ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ವಿಂಡೋದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋಗಳು ಅಥವಾ ಆಟೊಮೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

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OPENAI NEXT GEN CHATGPT 2026
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