25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಬರೋಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ!
Bajaj Pulsar New Launch: 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಇದು E85 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರೂಪ ತಾಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
Published : August 1, 2026 at 10:15 AM IST
Bajaj Pulsar New Launch: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. "Twist Into An All-New Rush" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೀಸರ್.. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಹೆಸರುಪಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ Pulsar 150 ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ MotorBeam ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ Pulsar 125 ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ Pulsar ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆದಿದ್ದು Bajaj Pulsar 150 ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಇದು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ N-ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು NS ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯದ ಏಕೈಕ ಮಾದರಿ Pulsar 150 ಆಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ Bajaj Pulsar ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬಹುದು: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬ ಬರಲಿರುವ ಪಲ್ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ Pulsar 150 ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಸಿಸ್, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಿನ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ Pulsar ರೈಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತವು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, Bajaj ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್, E85-ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ Pulsar ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ Pulsar 150 ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 149.5cc ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್, 2-ವಾಲ್ವ್, ಟ್ವಿನ್-ಸ್ಪಾರ್ಕ್, DTS-i ಪವರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ 8,500 rpm ನಲ್ಲಿ 13.8 bhp ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. Pulsar 150 ತೂಕ 148 kg ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 110 km/h ಆಗಿದೆ. Pulsar 150 ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ Rs 1,11,108 ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಬುಲೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿಷನ್: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಜೀವ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!