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ಹೊಸ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಟಾ!

New WhatsApp CEO: ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯೊಬ್ಬರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾದ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

CRED FOUNDER KUNAL SHAH WHATSAPP GLOBAL CEO WHATSAPP CEO WILL CATHCART META CEO MARK ZUCKERBERG
ಗ್ಲೋಬಲ್​ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ ಮೆಟಾ (Photo Credit: Getty Images and Kunal Shah Instagram)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 10:02 AM IST

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New WhatsApp CEO: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನ ಸಿಇಒ ಆಗಲು ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡ್​ (CRED) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಇಒ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾತ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೆಟಾ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ₹900 ಕೋಟಿ. ಕ್ರೆಡ್​ ಎಂಬುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಈಗ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನನಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಥ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೊಸ ನಾಯಕನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಟಾದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಥ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಅಗಾಧವಾದ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಂದರು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆದರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ NSO ಗ್ರೂಪ್ ಸೋಲಿಸಿದರು. ವಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, AI ತಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕುನಾಲ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಾದ CRED ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸೋಮಾವರ ಕುನಾಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ದಿನ. ಜೂನ್ 25 ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾತ್‌ಕಾರ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಮೆಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ 3 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಲ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಆಳವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಲ್ ಈಗ ಮೆಟಾದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕುನಾಲ್ ಶಾ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೆಟಾವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಶಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು "ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿ" ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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CRED FOUNDER KUNAL SHAH
WHATSAPP GLOBAL CEO
WHATSAPP CEO WILL CATHCART
META CEO MARK ZUCKERBERG
NEW WHATSAPP CEO

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