ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಬೈಕ್​ ಫೀಲ್​! ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದೆ ಅಪಾಚೆ!

Apache RTR 160 4V: ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಆದ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಆರ್ 160-4ವಿ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೋಚಲು ಬಂದಿದೆ ಅಪಾಚೆ (Photo Credit: TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 1:10 PM IST

Apache RTR 160 4V Launched: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ 2026 ಮಾದರಿಯ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಆರ್ 160 4ವಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಉನ್ನತ-ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೆಳ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಆರ್ 160 4ವಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್​ ಲುಕ್​ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ 2026 ಮಾದರಿಯು ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಬೈಕ್‌ಗೆ ತಾಜಾ ಲುಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದೊಳಗಿನ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಥ್ರಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಂದಿದೆ ಅಪಾಚೆ (Photo Credit: TVS Motor)

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2026 ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಆರ್ 160 4ವಿ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ₹1,25,440 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್​, LED DRLಗಳು (ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸವಾರಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್‌ನ ಹಗುರವಾದ ಭಾವನೆಯು ಸವಾರರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಅದೇ 159.7cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ಬಹು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಎಂಜಿನ್ 9,250 rpm ನಲ್ಲಿ 17.6 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 7,500 rpm ನಲ್ಲಿ 14.73 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೈನ್ ಮೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮಯಾಗಿ 8,650 rpm ನಲ್ಲಿ 15.6 hp ಮತ್ತು 7,250 rpm ನಲ್ಲಿ 14.1 Nm ಟಾರ್ಕ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

