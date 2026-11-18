ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಯಂಫ್ ‘ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 798 RS’: ₹14.39 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್!
Triumph Street Triple 798 RS Launch: ಟ್ರಯಂಫ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 798RS' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 2:43 PM IST
Triumph Street Triple 798 RS Launch: ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಟ್ರಯಂಫ್ (Triumph) ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನೇಕೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 798 RS' (Triumph Street Triple 798 RS) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹14.39 ಲಕ್ಷ.
ಹಳೆಯ 765cc ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಟ್ರಯಂಫ್ನ ಮೋಟೋ2 (Moto2) ರೇಸಿಂಗ್ ಅನುಭವದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ 798cc ಎಂಜಿನ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಾಸಿಸ್, ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ 798cc ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಹೊಸ ಬೈಕ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ನೂತನ 798cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ಲೈನ್-ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಜಿನ್.
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್: ಇದು 11,500rpm ನಲ್ಲಿ 133bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 9,250rpm ನಲ್ಲಿ 86Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಗಮಿತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 765 RSಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 5bhp ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 6Nm ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವೇಗವರ್ಧನೆ (Acceleration) ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು (Corner Exits) ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಯಂಫ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಈ ಎಂಜಿನ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್, ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ವ್ಗಳು, ಹಗುರವಾದ ಫಿಂಗರ್ ಫಾಲೋವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನುಪಾತವು 13.5:1 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗಾಗಿ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಲಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್: ಇದು ಪರಿಷ್ಕೃತ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ 'ಟ್ರಯಂಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್' (Quickshifter) ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ 'ಅಂಡರ್ಸ್ಲಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್' (Underslung Exhaust) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5 ಕೆಜಿ ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 798 RS ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಯರ್ ಸಬ್ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ವಿಂಗ್ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಈಗ 183 ಕೆಜಿ (Ready to ride) ಆಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ 765 RS ಗಿಂತ 5 ಕೆಜಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು 836mm ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 120mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೀಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 41mm ಶೋವಾ ಬಿಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ (Showa Big Piston Forks) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 130mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ STX46 ಮೊನೊಶಾಕ್ (Ohlins STX46 Monoshock) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೇಕ್ಗಳು: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಬೊ ಸ್ಟೈಲೆಮಾ (Brembo Stylema) 4-ಪಿಸ್ಟನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಮೊನೊಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ 310mm ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು (Brembo MCS ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್-ಪಿಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ನೊಂದಿಗೆ 220mm ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ.
7 ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ರೇನ್ (Rain), ರೋಡ್ (Road), ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Sport), ಟ್ರ್ಯಾಕ್ (Track), ಇಕೋ (Eco) ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎರಡು ಮೋಡ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ..
- ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಎಬಿಎಸ್ (Cornering ABS) ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್.
- ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್.
- ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್.
- ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೆರವು ನೀಡಲು ಹೊಸ ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Launch Control) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ: ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 5-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಬೃಹತ್ 7-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ (Wireless Apple CarPlay) ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ (Android Auto) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯುಎಸ್ಬಿ-ಸಿ (USB-C) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ (Illuminated Switchgear) ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ತೂಕ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಓಹ್ಲಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಬೊ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೂತನ 'ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ 798 RS' ಭಾರತದ ಮಿಡಲ್-ವೇಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ರೈಡಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ₹14.39 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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