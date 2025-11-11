ಟೊಯೋಟಾದಿಂದ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್: ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳಿವು
New Toyota Hilux Revealed: ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಕಾರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 11, 2025 at 9:08 AM IST
New Toyota Hilux Revealed: ಜಪಾನಿನ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಲೆಮಾರಿನ "ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪಿಕಪ್" ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪಿಕಪ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು 2028ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್-ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಸನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸೇರಿವೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್: ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೇಯರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೊಯೋಟಾ ಲೋಗೋವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಯು ಚೀಸ್-ಗ್ರೇಟರ್ ಶೈಲಿಯ ಆಯತಾಕಾರದ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಬಿಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ ವೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ ಗೈಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇತರ ಮಾರ್ಡನ್ ಟೊಯೋಟಾ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 12.3 ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಹೊಸ ಹಿಲಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋ-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ರೋಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ BEV ನೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 59.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 205 Nm ಮತ್ತು 269 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ EV ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 240 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 715 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಪೇಲೋಡ್ ಮತ್ತು 1,600 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಟೋ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಬೀತಾದ 2.7-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.8-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ 48V ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಯು ಒಂದು ಟನ್ ಅಥವಾ 3,500 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟಡ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಯುನಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
