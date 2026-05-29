₹4.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು! ಮಿಡ್ಲ್ ​ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿಯ ಇವಿ ಕನಸು ನನಸು

New Tata Tiago EV Launched: ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ.

ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು (Photo Credit: EV TATA Motors)
Published : May 29, 2026 at 10:24 AM IST

New Tata Tiago EV Launched: ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹6.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ರಿಂದ ₹9.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವಿ ಕಾರು ಕೇವಲ ₹4.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸರಿಸುಮಾರು ₹2.60 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. BaaS ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರಿನ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟ ನೀಡುವ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಡನ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಗ್ರಿಲ್. ಇದು ಇವಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನ ORVMಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಂಡೋ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸೆಟಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ LED ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಕಾರನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆ
Smart 19 kWhರೂ. 6.99 ಲಕ್ಷ
Pure+ 19 kWhರೂ. 8.49 ಲಕ್ಷ
Pure 24 kWhರೂ. 9.49 ಲಕ್ಷ
Creative+ 24 kWhರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷ

ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ "ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ" ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲೀಶ್​ ಟಚ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಸ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಲರ್​ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ 10.25-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 19.2 kWh ಮತ್ತು 24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 19.2 kWh ಯೂನಿಟ್​ 62 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 110 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ 24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 75 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 114 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 285 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡಿದ್ರೆ, 19.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್​ 226 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್​ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. 30 kW DC ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

