ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಬರ್ತಿದೆ ಸಿಯೆರಾ: ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Tata Sierra SUV Revealed: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಸ್ಯುವಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 17, 2025 at 2:48 PM IST
Tata Sierra Suv Revealed: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಯೆರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. 1991ರ ಮೂಲ ಸಿಯೆರಾ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ನೋಟ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಹಂಬಲಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಟವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜುವಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನ ಮೇಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಯೆರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದು ಅದರ ಪ್ರೊಪೊರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, SUV ಗೆ ರಗಡ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ರೆಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀಡುವ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು SUV ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಪೈನ್ ಶೈಲಿಯ ಕರ್ವ್ಡ್ ರಿಯರ್ ವಿಂಡೋ ಸಹ ಮೂಲ ಸಿಯೆರಾ ನೀಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಹಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ SUV ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಇದು ಕೇವಲ SUV ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಲೌಂಜ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಗರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಚಾಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿರಾಳವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಯೆರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1.5-ಲೀಟರ್ TGDI ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಈ SUVಯ ಹೃದಯದಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು 168 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಡ್ರೈವ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ (NA) 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ.
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ.
