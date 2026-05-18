ಟಾಟಾನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಇವಿ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, 100% ಎಥೆನಾಲ್ ಎಂಜಿನ್!
Tata Flex Fuel Vehicle: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ-ಶಕ್ತಿಯ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಟಾಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 18, 2026 at 12:51 PM IST
Tata Flex Fuel Vehicle: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತರಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಇಂಧನ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ "ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್" ವಾಹನಗಳು. ಈ ವಾಹನಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 100% ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ (E100) ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳು ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಮಾತ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ E20 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ E80 ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ದೇಶದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ಪಂಚ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್' ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ (E100) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು E20 ರಿಂದ E100 ವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಭೂದೃಶ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ EV ಗಳು ಮತ್ತು CNG ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್-ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಸಿಯು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅಥವಾ 100% ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದ ಕಾರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಇವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಇಂಧನಗಳು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
