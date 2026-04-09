ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನನ್ನುತ್ತೆ?
Water In Moon: ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪಾಲ್ ಹೇನ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಚಂದ್ರನ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Published : April 9, 2026 at 3:18 PM IST
Water In Moon: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿದೆಯೇ? ಕೊಲೊರಾಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಾಲ್ ಹೇನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು Nature Astronomy ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲ್ ಹೇನ್ ಮತ್ತು ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಚಂದ್ರನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಾಸಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಿಖರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ನೀರು ಬೃಹತ್ ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಾಲ್ ಹೇನ್ ಈ ನೀರಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಆಂತರಿಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಒಳಭಾಗದ ಆಳದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪಾಲ್ ಹೇನ್, ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, "ಇದು (ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ) ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 3.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂಬುದು ಓಡೆಡ್ ಅಹರಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಮಾತು.
