8 ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್, ಮಸಾಜ್ ಸೀಟ್ಸ್: ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
New Skoda Kushaq Facelift Unveiled: ಸ್ಕೋಡಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್ ಸನ್ರೂಫ್, 8-ಸ್ಪೀಡ್ AT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : January 21, 2026 at 9:58 AM IST
New Skoda Kushaq Facelift Unveiled: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಸ್ಕೋಡಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಕುಶಾಕ್ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ 2.0 ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ, ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವಂತಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಕೋಡಾದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಕ್ರೋಮ್ ರಿಬ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜತೆಗಿನ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂರು ಹೊಸ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಗ್ರೀನ್, ಚೆರ್ರಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ.
ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಒಟ್ಟು ಐದು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ (ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ) ಸೇರಿದೆ. ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳೆಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್.
8-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. 1.0 ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜತೆಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಈಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಗಮ ಸವಾರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ 1.5 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಾಳಿಯ ಸಲುವಾಗಿ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ 1.5 ಲೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಮಸಾಜ್ ಸೀಟ್ಸ್: ನೀವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
10.25-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಕಲರ್ನ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲಗೇಜ್ಗಾಗಿ 491 ಲೀಟರ್ಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇದು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿದರೆ 1,405 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್, ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. 10.1-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ AI ಏಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು AC ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಾರ್ ವೈಪರ್ಗಳಂತಹ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ: ಹೊಸ ಕುಶಾಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸ್ಕೋಡಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಈ ಕಾರಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ, 4 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
