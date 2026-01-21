ETV Bharat / technology

8 ಗೇರ್​ಬಾಕ್ಸ್​, ಮಸಾಜ್​ ಸೀಟ್ಸ್: ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

New Skoda Kushaq Facelift Unveiled: ಸ್ಕೋಡಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಸನ್‌ರೂಫ್, 8-ಸ್ಪೀಡ್ AT ಗೇರ್​ಬಾಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ (Photo Credit: Skoda Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 9:58 AM IST

New Skoda Kushaq Facelift Unveiled: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಸ್ಕೋಡಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಕುಶಾಕ್ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ 2.0 ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ, ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವಂತಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಕೋಡಾದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಾಲಿಡ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಕ್ರೋಮ್ ರಿಬ್ಸ್​ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಜತೆಗಿನ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್​ ಟರ್ನ್​ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂರು ಹೊಸ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಗ್ರೀನ್, ಚೆರ್ರಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ.

ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​: ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಒಟ್ಟು ಐದು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ (ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ) ಸೇರಿದೆ. ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳೆಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್.

8-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್: ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​. 1.0 ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜತೆಗೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಈಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಗಮ ಸವಾರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ 1.5 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಾಳಿಯ ಸಲುವಾಗಿ 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ 1.5 ಲೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್​ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಮಸಾಜ್ ಸೀಟ್ಸ್​: ನೀವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಂಗ್​ ಡ್ರೈವ್‌ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಏರ್​ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

10.25-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಕಲರ್​ನ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲಗೇಜ್‌ಗಾಗಿ 491 ಲೀಟರ್‌ಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇದು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿದರೆ 1,405 ಲೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​, ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್​: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. 10.1-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ AI ಏಜೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್​ ಆರ್ಡರ್​ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು AC ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ 6 ​​ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ರೈನ್​​-ಸೆನ್ಸಾರ್​ ವೈಪರ್‌ಗಳಂತಹ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಬುಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ: ಹೊಸ ಕುಶಾಕ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಸ್ಕೋಡಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಈ ಕಾರಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ, 4 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್​ ಸೈಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್​ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

